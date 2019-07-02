В Минске состоялась очередная встреча контактной группы по Донбассу

02.07.2019 21:00

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе начала заседания в Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает from-ua.

"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - написала Олифер.

Ранее сегодня в Минске началась встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.