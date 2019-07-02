Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Минске состоялась очередная встреча контактной группы по Донбассу

02.07.2019 21:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Минске состоялась очередная встреча контактной группы по Донбассу

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе начала заседания в Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает from-ua.
"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - написала Олифер.
Ранее сегодня в Минске началась встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.



Теги: Донбасс, Минск, переговоры, заседание
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх