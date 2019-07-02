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Выборы в ВРУ: ЦИК зарегистрировала блогера Анатолия Шария

02.07.2019 17:52
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Выборы в ВРУ: ЦИК зарегистрировала блогера Анатолия Шария

Центральная избирательная комиссия регистрации кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду блогера Анатолия Шария.

По данным ЦИК, он был № 1 в избирательном списке политсилы Партия Шария.

Таким образом, ЦИК исполнила постановление Верховного суда от 30 июня по заявлению политсилы Партия Шария, передает donpress.com.

Также ЦИК зарегистрировала кандидатом в народные депутаты диджея, продюсера Евгения Евтухова (был под № 5 в избирательном списке политсилы Партия Шария в общегосударственном многомандатном округе).



Теги: Украина, Донбасс, выборы, ВРУ, регистрация, ЦИК, Верховная Рада, Анатолий Шарий
 
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