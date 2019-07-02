Выборы в ВРУ: ЦИК зарегистрировала блогера Анатолия Шария

02.07.2019 17:52

Центральная избирательная комиссия регистрации кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду блогера Анатолия Шария.

По данным ЦИК, он был № 1 в избирательном списке политсилы Партия Шария.

Таким образом, ЦИК исполнила постановление Верховного суда от 30 июня по заявлению политсилы Партия Шария, передает donpress.com.

Также ЦИК зарегистрировала кандидатом в народные депутаты диджея, продюсера Евгения Евтухова (был под № 5 в избирательном списке политсилы Партия Шария в общегосударственном многомандатном округе).