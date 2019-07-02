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Зеленский добивается увольнения Климкина и Луценко повторно: в Раду поступило требование президента

02.07.2019 15:01
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Зеленский добивается увольнения Климкина и Луценко повторно: в Раду поступило требование президента

Представления об ​увольнении главы МИД Павла Климкина и Генпрокурора Юрия Луценко были повторно направлены на рассмотрение в Раду президентом Владимиром Зеленским.

Президент Украины Владимир Зеленский просит Верховную Раду повторно рассмотреть представления об увольнении главы МИД Павла Климкина и Генпрокурора Юрия Луценко, передает "Диалог.UA".

Об этом информирует пресс-служба главы государства. Кроме того, Зеленский просит Раду назначить министром иностранных дел Вадима Пристайко. "Президент Украины повторно обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении Генерального прокурора Юрия Луценко, а также увольнение Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначение на нее Вадима Пристайко", – указано в тексте сообщения.



Теги: Донбасс, Луценко, увольнение, МИД, Генпрокуратура, Верховная Рада, Климкин, Зеленский
 
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