Зеленский угодил в новый скандал за Wi-Fi на президентском самолете - соцсети обрушили шквал критики

02.07.2019 16:49

После комментария президента Владимира Зеленского про обстрел санитарного автомобиля на Донбассе, в результате которого погибли боевой медик и водитель, на главу государства в социальных сетях обрушился настоящий шквал критики.

Зеленский прокомментировал трагедию лишь тогда, когда его самолет приземлился на дозаправку. Этот факт возмутил многих украинцев, включая министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Он подверг резкой критике Зеленского и напомнил, что президентский самолет оборудован доступом к спутниковому Интернету и для связи не нужно ждать посадки, передает dialog.ua.

"Подсказка, ликбез по диджитализации и государству в смартфоне: на борту президентского авиалайнера для президента есть спутниковый Интернет. Для того чтобы получать информацию, не нужно совершать посадку. Просто попросите пароль к вай-фаю", - написал он в социальных сетях. Он также отметил, что партнеры Украины могут обидеться в случае, если Зеленский не сможет ответить на звонок и будет вне зоны доступа.