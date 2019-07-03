Астролог назвал имя будущего премьер-министра страны

03.07.2019 19:02

Ведический астролог и консультант Виктория Бардадым считает, что следующим премьер-министром должна стать Юлия Тимошенко.

Об этом Виктория заявила в своем видеоблоге

По словам астролога, на это указывает персональный гороскоп Тимошенко.

«Для Юлии Тимошенко — сейчас особый год, когда она находится под наблюдением планет — „кармических учителей“. Я думаю, что у нее впереди большое будущее, если она очень грамотно будет распоряжаться своей жизнью и выполнять свои кармические задачи», — заявила Бардадым.

Эксперт также добавила, что карма лидера «Батькивщины» связана прежде всего с властью

«Сатурн способствует строгости и внутреннему перфекционизму. Юпитер добавляет уверенности. У нее все получится, и она будет своей мудростью делиться с окружающими … Сатурн с Венерой находятся в таком расположении, что этот человек имеет большую цель и стремительное движение по карьерной лестнице», — отметила Виктория Бардадым.

Источник: https://donpress.com