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Астролог назвал имя будущего премьер-министра страны
Ведический астролог и консультант Виктория Бардадым считает, что следующим премьер-министром должна стать Юлия Тимошенко.
Об этом Виктория заявила в своем видеоблоге
По словам астролога, на это указывает персональный гороскоп Тимошенко.
«Для Юлии Тимошенко — сейчас особый год, когда она находится под наблюдением планет — „кармических учителей“. Я думаю, что у нее впереди большое будущее, если она очень грамотно будет распоряжаться своей жизнью и выполнять свои кармические задачи», — заявила Бардадым.
Эксперт также добавила, что карма лидера «Батькивщины» связана прежде всего с властью
«Сатурн способствует строгости и внутреннему перфекционизму. Юпитер добавляет уверенности. У нее все получится, и она будет своей мудростью делиться с окружающими … Сатурн с Венерой находятся в таком расположении, что этот человек имеет большую цель и стремительное движение по карьерной лестнице», — отметила Виктория Бардадым.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, премьер-министр, астролог
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