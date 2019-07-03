Гиркин публично сдал Путина всему миру «с потрохами»

03.07.2019 14:15

Одиозный главарь донецких террористов, бежавший из «ДНР» в Россию, гражданин РФ Игорь Гиркин, он же стрелков, уже не один раз озвучивал достаточно откровенные сообщения относительно деятельности армии Российской Федерации на Востоке украинского государства. На этот раз боевик также не остался в стороне, отметив во время плоской ссоры в интернете о том, чего говорить ему и не стояло бы с точки зрения собственной безопасности.

Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, Игорь Гиркин в социальной сети рассказал, что творили его подельники в первые дни войны на Востоке нашей страны.

Таким образом, во время очень напряженной дискуссии в Интернете, которая состоялась у террориста буквально на днях, во время ссоры он рассказал о ситуации в момент начала оккупации, а также так называемой «Русской православной армии» и «Донецкой народной республики».

В частности, террорист рассказал, как российские вояки хватали ни в чем невиновных мирных жителей десятками и удерживали их на подвалах захваченного боевиками здания СБУ. Он не уточнил, что именно они с ними там делают, аргументируя это тем, что «укры все читают». В это же время Стрелков подчеркнул, что главари РПА (Пинчук, Бородай, Антюфеев) на Донбассе «кровь мешками проливали», и это было на передовой. Он подытожил: «Я то уж точно знаю, с кем и с чем они воевали по ночам в барах и кроватях в пятизвездочном отеле».