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Эксперт сделал прогноз относительно курса доллара

03.07.2019 18:31
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Эксперт сделал прогноз относительно курса доллара

Максим Пархоменко, аналитик Альпари в интервью изданию РБК-Украина рассказал, что потенциал для снижения курса доллара по отношению к гривне ограничен, и дальнейшего снижения уже не будет.

По словам Пархоменко, американская валюта в последние дни максимально плотно подошел к отметке в 26 гривен за доллар.

«В дальнейшем, как и ранее в предыдущих годах, центробанк будет проводить интервенции и выкупать излишки долларовой ликвидности, позволяя доллару держать текущие отметки», — заявил эксперт.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, доллар, курс валют
 
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