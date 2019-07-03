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Эксперт сделал прогноз относительно курса доллара
03.07.2019 18:31
Максим Пархоменко, аналитик Альпари в интервью изданию РБК-Украина рассказал, что потенциал для снижения курса доллара по отношению к гривне ограничен, и дальнейшего снижения уже не будет.
По словам Пархоменко, американская валюта в последние дни максимально плотно подошел к отметке в 26 гривен за доллар.
«В дальнейшем, как и ранее в предыдущих годах, центробанк будет проводить интервенции и выкупать излишки долларовой ликвидности, позволяя доллару держать текущие отметки», — заявил эксперт.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, доллар, курс валют
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