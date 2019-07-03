Эксперт сделал прогноз относительно курса доллара

03.07.2019 18:31

Максим Пархоменко, аналитик Альпари в интервью изданию РБК-Украина рассказал, что потенциал для снижения курса доллара по отношению к гривне ограничен, и дальнейшего снижения уже не будет.

По словам Пархоменко, американская валюта в последние дни максимально плотно подошел к отметке в 26 гривен за доллар.

«В дальнейшем, как и ранее в предыдущих годах, центробанк будет проводить интервенции и выкупать излишки долларовой ликвидности, позволяя доллару держать текущие отметки», — заявил эксперт.

Источник: https://donpress.com