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Кто отец ребенка: Певица MARUV беременна - животик уже заметен

03.07.2019 20:30
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Кто отец ребенка: Певица MARUV беременна - животик уже заметен

Певица ​MARUV много выступает в России и Украине, снимает клипы и записывает песни.

Публику все более и более интересует ее личная жизнь, ведь, кроме того что певица замужем, про нее ничего не известно. На днях артистка опубликовала в своем instagram новый снимок с девушками со своей подтанцовки.

На фото певица предстала в ярком образе — облегающее платье с леопардовым принтом, шляпка на голове и любимые туфли MARUV на огромной платформе.

Именно из-за них звезда стала гораздо выше девушек из балета, а те в, свою очередь, оказались на уровне живота певицы, а он выглядит подозрительно округлившимся. Поклонники MARUV принялись обсуждать новое фото, и многие также решили, что певица беременна. Сама же артистка не подтверждает и не опровергает данный факт.



Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, беременность, певица, MARUV
 
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