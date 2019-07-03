Майдан в дыму: в Киеве снова начались протесты. ВИДЕО

03.07.2019 07:22

В Киеве на Майдане прошел протест против регистрации кандидатами в нардепы блогера Анатолия Шария и Андрея Клюева, который был главой АП во времена Виктора Януковича.

Акцию назвали "Терпеть больше нельзя!" Протестующие аргументировали свою позицию тем, что они не могут баллотироваться в Раду, поскольку не проживали в течение последних 5 лет в Украине. Видео с места событий опубликовала ТСН.

Участники акции, которых насчитывалось несколько сотен, также выступали против судебного произвола и выпуска из тюрем террористов и убийц Небесной сотни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЦИК принял решение зарегистрировать на внеочередные выборы в Верховную Раду блогера Анатолия Шария , который идет в парламент под №1 в политсиле "Партия Шария".

Также официально разрешили баллотироваться в народные депутаты и экс-чиновнику Януковича Андрею Клюеву, который идет кандидатом по мажоритарному округу №46 в Донецкой области от "Либеральной партии Украины". У него получилось добиться регистрации со второй попытки.