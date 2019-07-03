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Майдан в дыму: в Киеве снова начались протесты. ВИДЕО
В Киеве на Майдане прошел протест против регистрации кандидатами в нардепы блогера Анатолия Шария и Андрея Клюева, который был главой АП во времена Виктора Януковича.
Акцию назвали "Терпеть больше нельзя!" Протестующие аргументировали свою позицию тем, что они не могут баллотироваться в Раду, поскольку не проживали в течение последних 5 лет в Украине. Видео с места событий опубликовала ТСН.
Участники акции, которых насчитывалось несколько сотен, также выступали против судебного произвола и выпуска из тюрем террористов и убийц Небесной сотни.
Также официально разрешили баллотироваться в народные депутаты и экс-чиновнику Януковича Андрею Клюеву, который идет кандидатом по мажоритарному округу №46 в Донецкой области от "Либеральной партии Украины". У него получилось добиться регистрации со второй попытки.
Теги: Донбасс, Киев, Майдан, протесты
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