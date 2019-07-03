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Последние провокации боевиков на Донбассе не являются инициативой Кремля - политолог
Александр Кочетков заявил в статье, опубликованной изданием Главред. что последние провокации со стороны боевиков самопровозглашенных республик на Донбассе вовсе не являются инициативой Кремля. По словам политолога, в данном случае боевики мешают Владимиру Путину продемонстрировать свою договороспособность и вменяемость мировому сообществу, сообщает replyua.net.
Александр Кочетков убежден, что последние провокации со стороны боевиков самопровозглашенных республик точно не являются инициативой Кремля. На самом деле это показывает, что Россия не может контролировать там абсолютно все процессы. Передовая живет своей жизнью - так было всегда. Среди боевиков «народных республик» уже давно сформировалась прослойка людей, которые умеют только воевать.
Ничего другого они не хотят. В России этих людей не ждут, и бежать им, по большому счету, некуда. Этим и объясняются попытки сорвать переговорный процесс. Причем, противоположная сторона здесь действует наверняка. Активизация снайперов и расстрел санитарного автомобиля ожидаемо вызвали шквал возмущения в украинском обществе, равно как и усилили неприятие любых переговоров с боевиками. Читайте также - Политолог: нет никакого формата «старые лица – новые лица», есть формат – продолжение курса на ЕС и НАТО, или откат в сторону РФ.
Теги: Донбасс, провокация, Кремль, боевики
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