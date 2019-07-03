«Схема будет простой: скандал и нагиб на деньги»: скандальный Шарий разразился угрозами в адрес ЦИК

03.07.2019 11:36

Центризбирком может пересмотреть и аннулировать решение о регистрации бывшего главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева и скандального блогера Анатолия Шария кандидатами в депутаты ВР.

Как передает replyua.net, об этом написала на своей странице в Facebook секретарь ЦИК Наталья Бернацкая. По ее словам, для пересмотра решения необходимо получить дополнительные доказательства от правоохранителей о том, что ни один, ни другой не были в Украине на протяжение пяти лет.



Сам Шарий молчать не стал и в комментариях под постом принялся угрожать.



«В случае беспредельного решения, мы просчитаем компенсацию, которую мы хотим получить через ЕСПЧ и спустя шесть месяцев с компенсацией я все равно зайду в Верховную Раду. Ни единого доказательства у них не будет просто потому, что их нет. Таким образом, в худшем случае они будут пытаться что-то выдумать в стиле «как когда-то говорил Шарий». И, нарушив всяческие законы, прогнутся под улицу. Окей, схема будет простая: ЕСПЧ - скандал в европейской прессе (а это мы умеем) - нагиб государства - деньги - Рада. Я даже и бровью не поведу. Напугали», - отметил он.