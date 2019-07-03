Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Схема будет простой: скандал и нагиб на деньги»: скандальный Шарий разразился угрозами в адрес ЦИК

03.07.2019 11:36
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Центризбирком может пересмотреть и аннулировать решение о регистрации бывшего главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева и скандального блогера Анатолия Шария кандидатами в депутаты ВР.

Как передает replyua.net, об этом написала на своей странице в Facebook секретарь ЦИК Наталья Бернацкая. По ее словам, для пересмотра решения необходимо получить дополнительные доказательства от правоохранителей о том, что ни один, ни другой не были в Украине на протяжение пяти лет. 

Сам Шарий молчать не стал и в комментариях под постом принялся угрожать. 

«В случае беспредельного решения, мы просчитаем компенсацию, которую мы хотим получить через ЕСПЧ и спустя шесть месяцев с компенсацией я все равно зайду в Верховную Раду. Ни единого доказательства у них не будет просто потому, что их нет. Таким образом, в худшем случае они будут пытаться что-то выдумать в стиле «как когда-то говорил Шарий». И, нарушив всяческие законы, прогнутся под улицу. Окей, схема будет простая: ЕСПЧ - скандал в европейской прессе (а это мы умеем) - нагиб государства - деньги - Рада. Я даже и бровью не поведу. Напугали», - отметил он.



Теги: Донбасс, выборы, скандал, ЦИК
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх