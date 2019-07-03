- Синоптик: 4 июля в Украине ожидается «погода-конфетка»22:47
- Главари "Л/ДНР" Пасечник и Пушилин синхронно попросили Зеленского забрать их обратно в Украину 21:45
- Зеленский добился в Канаде невозможного, украинцы забудут о работе в Польше21:23
- В центре Донецка срочно эвакуировали людей из здания «министерств ДНР»21:01
- Резко упадет температура: народный синоптик рассказал о неожиданной погоде на август20:46
- Кто отец ребенка: Певица MARUV беременна - животик уже заметен20:30
- Пушилин жалуется на Зеленского и утверждает, что при Порошенко было легче20:15
- В полиции заявили о готовности задержать Клюева в случае пересечения границы19:49
- Украинцам рассказали, как поднять экономику: «следует действовать…»19:30
- Астролог назвал имя будущего премьер-министра страны19:02
Синоптик: 4 июля в Украине ожидается «погода-конфетка»
Завтра, 4 июля, в Украине ожидается комфортная летняя погода, преимущественно без осадков. Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, существенные осадки маловероятны, будет солнечно, температура воздуха — +21…+26. Завтра украинцы смогут полюбоваться красивешими белыми облаками.
Не слишком жарко будет даже на Юге — +25…+29, местами до +30.
«На Севере северо-западный ветер может периодически существенно усиливаться и возможны локальные небольшие дожди. Отдельные дожди также вероятные в Луганской и Донецкой. Но на общую солнечную картину это не должно повлиять», — сообщила Наталья.
Тем, кто живет ближе к Карпатам, этой ночью не помешают теплые вещи — ожидается +7…+12.
В столице 4 июля — без дождей, лишь в некоторых районах может увеличится влажность и облачность. Температура воздуха на протяжении дня составит комфортные +20…+23.
«Такой синоптический рахат-лукум в Украине продлится до конца недели. В ближайшей перспективе существенные дожди с грозами возможны на Ивана, 7 июля, и 8 июля… А пока пользуемся моментом — чаще отрываемся от гаджетов и наслаждаемся свежим воздухом», — написала синоптик и добавила, что завтра украинцы смогут полюбоваться красивейшими белыми облаками.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, погода, прогноз погоды
- Главари "Л/ДНР" Пасечник и Пушилин синхронно попросили Зеленского забрать их обратно в Украину 21:45
- В центре Донецка срочно эвакуировали людей из здания «министерств ДНР»21:01
- Пушилин жалуется на Зеленского и утверждает, что при Порошенко было легче20:15
- «Слава Украине!»: бойцы Яроша уничтожили на Донбассе две позиции и три дома террористов, есть пленные17:48
- Главарь ОРЛО объяснил, на каких условиях они вернутся в Украину17:30
- Руслан Щербань – в первую очередь социальные вопросы!16:04
- Российский политолог объяснил, когда Кремль уйдет с Донбасса14:30
- Зеленский поднял вопрос о русском языке на Донбассе: «Они – украинцы!»13:45
- Назван единственный способ закончить войну на Донбассе13:32
- Война на Донбассе: оккупанты били из минометов и гранатометов, есть раненые11:58
- Синоптик: 4 июля в Украине ожидается «погода-конфетка»22:47
- Диетологи рассказали, за сколько часов до сна можно есть22:15
- Главари "Л/ДНР" Пасечник и Пушилин синхронно попросили Зеленского забрать их обратно в Украину 21:45
- Зеленский добился в Канаде невозможного, украинцы забудут о работе в Польше21:23
- В центре Донецка срочно эвакуировали людей из здания «министерств ДНР»21:01
- Резко упадет температура: народный синоптик рассказал о неожиданной погоде на август20:46
- Кто отец ребенка: Певица MARUV беременна - животик уже заметен20:30
- Пушилин жалуется на Зеленского и утверждает, что при Порошенко было легче20:15
- В полиции заявили о готовности задержать Клюева в случае пересечения границы19:49
- Украинцам рассказали, как поднять экономику: «следует действовать…»19:30
- Диетологи рассказали, за сколько часов до сна можно есть22:15
- Врачи рассказали, в чем опасность арбузов18:45
- Руслан Щербань – в первую очередь социальные вопросы!16:04
- Врачи объяснили, в чем вред мороженого15:15
- Назван напиток, помогающий легче перенести жару и духоту10:00
- При приеме каких лекарств нельзя отдыхать на пляже09:15
- Как побороть летнюю бессонницу08:15
- Как правильно чистить уши07:12
- Обстрел медиков на Донбассе обрастает деталями, готовится ответ: «Кремлю выгодно показать…»20:01
- Названы знаки Зодиака, которые любят одних, а живут с другими14:44
- В России рассказали, кто вернет Крым Украине
- Рейтинг самых вредных мужчин по знакам Зодиака
- "Мне жаль Украину": жена Медведчука в восторге от нового скандального фильма с Путиным
- Команда Зеленского срочно обратилась к украинцам, ситуация катастрофическая: «Осталось всего…»
- Ученые бьют тревогу: Началась самая страшная катастрофа в истории человечества
- «Луценко осталось недолго»: у Зеленского сделали заявление, которого ждали все украинцы
- Мужчина выпал из самолета, летевшего над столицей: подробности ЧП
- Под Харьковом потерпел крушение самолет – первые подробности
- Правда о гражданстве РФ для жителей оккупированного Донбасса
- Зеленский добился в Канаде невозможного, украинцы забудут о работе в Польше