Синоптик: 4 июля в Украине ожидается «погода-конфетка»

03.07.2019 22:47

Завтра, 4 июля, в Украине ожидается комфортная летняя погода, преимущественно без осадков. Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, существенные осадки маловероятны, будет солнечно, температура воздуха — +21…+26. Завтра украинцы смогут полюбоваться красивешими белыми облаками.

Не слишком жарко будет даже на Юге — +25…+29, местами до +30.

«На Севере северо-западный ветер может периодически существенно усиливаться и возможны локальные небольшие дожди. Отдельные дожди также вероятные в Луганской и Донецкой. Но на общую солнечную картину это не должно повлиять», — сообщила Наталья.

Тем, кто живет ближе к Карпатам, этой ночью не помешают теплые вещи — ожидается +7…+12.

В столице 4 июля — без дождей, лишь в некоторых районах может увеличится влажность и облачность. Температура воздуха на протяжении дня составит комфортные +20…+23.

«Такой синоптический рахат-лукум в Украине продлится до конца недели. В ближайшей перспективе существенные дожди с грозами возможны на Ивана, 7 июля, и 8 июля… А пока пользуемся моментом — чаще отрываемся от гаджетов и наслаждаемся свежим воздухом», — написала синоптик и добавила, что завтра украинцы смогут полюбоваться красивейшими белыми облаками.

Источник: https://donpress.com