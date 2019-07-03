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«Уклоняется от следствия»: Аваков направил ЦИК разъяснения относительно Клюева

03.07.2019 12:17
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«Уклоняется от следствия»: Аваков направил ЦИК разъяснения относительно Клюева

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков направил в ЦИК разъяснение, в котором указал сроки пребывания на территории гстраны экс-главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

По словам главы МВД, он провел селекторное совещание с подразделениями МВД Украины по сложившейся ситуации и направил в ЦИК письмо. Аваков отметил:

«Надеюсь, что оно послужит основанием для принятия ЦИК решения о снятии с участия в выборах Андрея Клюева».

В тексте письма сказано, что Клюев покинул Украину в 2014 году вместе с беглым экс-президентом Виктором Януковичем и не проживал на территории государства последние пять лет.

Также, он не пересекал границу Украины в течение последних пяти лет, так как уклоняется от следствия и суда, которое ведется против него правоохранителями.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, выборы, ЦИК, Аваков
 
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