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«Уклоняется от следствия»: Аваков направил ЦИК разъяснения относительно Клюева
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков направил в ЦИК разъяснение, в котором указал сроки пребывания на территории гстраны экс-главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.
По словам главы МВД, он провел селекторное совещание с подразделениями МВД Украины по сложившейся ситуации и направил в ЦИК письмо. Аваков отметил:
«Надеюсь, что оно послужит основанием для принятия ЦИК решения о снятии с участия в выборах Андрея Клюева».
В тексте письма сказано, что Клюев покинул Украину в 2014 году вместе с беглым экс-президентом Виктором Януковичем и не проживал на территории государства последние пять лет.
Также, он не пересекал границу Украины в течение последних пяти лет, так как уклоняется от следствия и суда, которое ведется против него правоохранителями.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, выборы, ЦИК, Аваков
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