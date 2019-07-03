Умерла мировая легенда, которая навсегда изменила историю: его знали все

03.07.2019 11:14

Бывший глава корпорации Chrysler и создатель автомобиля Ford Mustang Ли Якокка умер в возрасте 94 лет

Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на членов его семьи.

Подробности и причины смерти пока неизвестны, отмечает издание.

Ли Якокка был президентом компании Ford с 1946 по 1978 год. Под его руководством был разработан популярный автомобиль Ford Mustang. После возглавил корпорацию Chrysler вплоть до 1995 года.

Ford Mustang — культовый автомобиль класса Pony Car производства Ford Motor Company. Модель подверглась рестайлингу в 2018 году.

Напомним, ранее в России умер известный авиаконструктор, который получал награду от Путина.

Сообщается, что авиаконструктор, который работал как при Советском Союзе, та и после его распада, Генрих Новожилов умер на 94-м году. Как известно, Новожилов был генеральным конструктором ОКБ Ильюшина с 1970 по 2005 годы.

Генрих Новожилов был известен тем, что руководил созданием первого реактивного военно-транспортного Ил-76, а также первого отечественного широкофюзеляжного Ил-86, дальнемагистрального Ил-96.

Источник: https://politeka.net