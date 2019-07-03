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В 2019 году увеличилось число бюджетных мест для бакалавров

03.07.2019 07:46
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В 2019 году увеличилось число бюджетных мест для бакалавров

В 2019 году на 899 мест возрос государственный заказ для бакалавров, поскольку увеличилось количество выпускников школ, сообщила пресс-служба министерства образования Украины. Количество выпускников в 2019 году возросло с 335 тысяч до 354 тысячи человек. Об этом сообщает replyua.net, ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

Кабмин утвердил 182 тыс. мест государственного заказа в вузах на 2019 год. Государственный заказ на подготовку бакалавров по сравнению с 2018 годом увеличен по таким отраслям и специальностям: образование - 5,02%, статистика - 14,3%, материаловедение - 12,5%, судостроение - 13%;, биотехнологии и биоинженерия - 25%, биомедицинская инженерия - 26,3%, электроника - 9,1%. Но зато уменьшился госзаказ по степени "магистр". По сравнению с прошлым годом количество таких мест сократилось на 11,0%. Это обусловлено уменьшением количества выпускников вузов, которые получили степень бакалавра в 2019 году.

"Как и предыдущие годы, при формировании госзаказа мы продолжаем, прежде всего, ориентироваться на потребности рынка труда. По нашему представлению увеличен заказ на инженерные специальности, а также специальности естественно-математического цикла. Также увеличивается количество бюджетных мест для подготовки учителей. В то же время мы уменьшаем заказ на так называемые конъюнктурные специальности, например, уменьшено количество бюджетных мест для подготовки политологов и финансистов", - сообщила министр образования Лилия Гриневич.



Теги: Донбасс, бюджет, бакалавр, обучение
 
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