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В Украине будет дорожать бензин: эксперт назвал причину
1 июля в Украине стартовала реформа система контроля оборота горючего, и именно она может повлиять на уровень предложения и спроса топлива на рынке. Как передает replyua.net со ссылкой на «Сегодня», ситуацию прокомментировал эксперт Дмитрий Марунич, который подчеркнул, что реформа действительно может привести к росту цен на заправках.
«Действительно, есть проблема. Большое количество субъектов на 1 июля не получили лицензии. Пока этого не заметно, но если государство подойдет к этой ситуации жестко, то это может спровоцировать дефицит на региональных рынках и это может привести к росту цен. В больших городах вряд ли, потому что там работают крупные сети. А что касается провинции, то там есть проблемы», - рассказал эксперт.
По его словам, во время легализации количество заправок может сократиться, что, естественно, приведёт к определенным последствиям. Согласно новой системе контроля оборота горючего, все субъекты, хранящие и продающие топливо, обязаны получить лицензию. В правительстве считают, что таким способом можно уменьшить долю нелегального рынка.
Теги: Украина, Донбасс, цена, бензин, подорожание
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