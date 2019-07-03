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Зеленский добился в Канаде невозможного, украинцы забудут о работе в Польше
Президент Украины Владимир Зеленский провел совместный брифинг с премьер-министром Канады Джастином Трюдо
Зеленский сообщил, что Канада предложила присоединить Украину к программе Trusted Travelers, которая предусматривает упрощенную процедуру приезда украинцев в Канаду. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Мы на это смотрим, как на еще один шаг к будущему безвизовому режиму с Канадой», — отметил президент Украины.
А в ближайшие месяцы Канада и Украина планируют подписать соглашение о молодежных обменах, который позволит гражданам двух стран по упрощенной процедуре осуществлять взаимные поездки с целью обучения и трудоустройства на срок до 1 года, рассказал Владимир Зеленский.
Президент также добавил, что расширение Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой на сферу услуг и инвестиций, о котором договорились стороны, создаст дополнительные возможности для предпринимателей сферы IT и других отраслей. Зеленский подчеркнул, что это будет способствовать созданию большего количества рабочих мест и улучшению отношения между двумя странами.
Ранее стало известно, как закончилась встреча президента Украины Владимира Зеленского и спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера. Об этом соратник Дональда Трампа написал в своем личном микроблоге Twitter. После встречи с Владимиром Зеленским спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер отметил, что президент Украины привержен достижению мира на Донбассе. Однако, как утверждает Курт Волкер, Российская Федерация, развязавшая войну на Донбассе, также должна внести свой вклад в это.
Стоит также отметить, что представитель главного дипведомства Соединенных Штатов рассказал о своих впечатлениях после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, Канада, встреча, Зеленский
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