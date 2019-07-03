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Зеленский пригласил в Украину Лукашенко: подробности

03.07.2019 14:00
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Украинский президент Украины Владимир Зеленский направил приглашение главе Республики Беларусь Александру Лукашенко принять участие в II Форуме регионов Украины и Беларуси, который будет проходить в Житомире осенью текущего года, передает replyua.netсо ссылкой на БЕЛТА. «Подготовка идет планово.

По крайней мере, наши лидеры об этом знают, они в курсе дела. Были сделаны все необходимые шаги по формализации», - приводит издание слова посла Украины в Беларуси Игоря Кизима.

По информации издания, Зеленский направил официальное приглашение президенту Беларуси Александру Лукашенко стать участником этого мероприятия. «Я думаю, что приглашение будет принято. С самого начала была идея, что это должно проходить под патронатом руководителей двух государств», - добавил дипломат.

 

Источник: https://replyua.net 



Теги: Украина, Донбасс, Лукашенко, Зеленский
 
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