Четыре корабля НАТО зашли в порт Одессы

04.07.2019 17:30

Сегодня утром целых четыре корабля Североатлантического альянса зашли в морской порт Одессы, передает replyua.net со ссылкой на «Думскую».

В том числе, первым в 10 часов у 19 причала морского вокзала ошвартовался флагман постоянной группы SNMG2 канадский фрегат Toronto. После него зашел и встал у 18 причала эсминец Великобритании D37 Duncan. Примерно в 11 часов к 22 причалу порта был пришвартован фрегат Турции F241 Turgutreis, а в полдень завершилась постановка румынского F221 Regele Ferdinand к 23 причалу.



В Одессе корабли простоят до 8 июля. Вся четверка представляет постоянную группу НАТО, которая несет боевое дежурство в Средиземном море. Флагманом группы является фрегат Toronto. В День флота, 7 июля, для жителей Одессы будут организованы экскурсии на это судно.



Корабли будут участвовать в международных учениях Sea Breeze-2019 и будут действовать в составе многонациональных сил.