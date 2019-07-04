- ЧП в поезде под Херсоном: 8-летнему пассажиру пришлось зашивать рану на голове17:47
- Четыре корабля НАТО зашли в порт Одессы17:30
- У Зеленского ответили на выдвинутые Путиным условия для встречи17:15
- Разумков объяснил, как новая власть планирует проводить реинтеграцию Донбасса16:55
- Триумф Путина в ПАСЕ: стало известно, кто вонзил Украине нож в спину, «считали другом»15:45
- В ОРДО преподавателю грозит семь лет тюрьмы и штраф за получение «взятки»15:06
- Война на Донбассе: эксперт рассказал, чего ожидать до конца 2019 года14:49
- «Завершить до конца»: Вакарчук рассказал, для чего идет в Раду14:14
- Ускорила ли РФ паспортизацию Донбасса: в "Л/ДНР" проболтались о числе выданных документов14:00
- МИД дал ответ Совету Европы по наблюдателям на выборах13:47
Четыре корабля НАТО зашли в порт Одессы
Сегодня утром целых четыре корабля Североатлантического альянса зашли в морской порт Одессы, передает replyua.net со ссылкой на «Думскую».
В том числе, первым в 10 часов у 19 причала морского вокзала ошвартовался флагман постоянной группы SNMG2 канадский фрегат Toronto. После него зашел и встал у 18 причала эсминец Великобритании D37 Duncan. Примерно в 11 часов к 22 причалу порта был пришвартован фрегат Турции F241 Turgutreis, а в полдень завершилась постановка румынского F221 Regele Ferdinand к 23 причалу.
В Одессе корабли простоят до 8 июля. Вся четверка представляет постоянную группу НАТО, которая несет боевое дежурство в Средиземном море. Флагманом группы является фрегат Toronto. В День флота, 7 июля, для жителей Одессы будут организованы экскурсии на это судно.
Корабли будут участвовать в международных учениях Sea Breeze-2019 и будут действовать в составе многонациональных сил.
Теги: Донбасс, Одесса, НАТО, порт, корабли
- В Одессу прибыли корабли НАТО (ФОТО, ВИДЕО)
- В Одессу прибыл корабль НАТО, вооруженный до зубов
- Сегодня утром в одесский порт зашел американский военный корабль
- Истребитель НАТО под управлением дезертира испугал одесситов (ФОТО + ВИДЕО)
- В одесский порт прибыли корабли НАТО.
- Ждем паники РФ: в Одессу зашли корабли НАТО
- Разумков объяснил, как новая власть планирует проводить реинтеграцию Донбасса16:55
- В ОРДО преподавателю грозит семь лет тюрьмы и штраф за получение «взятки»15:06
- Война на Донбассе: эксперт рассказал, чего ожидать до конца 2019 года14:49
- Ускорила ли РФ паспортизацию Донбасса: в "Л/ДНР" проболтались о числе выданных документов14:00
- В районе Станицы Луганской вспыхнул заминированный лес, есть пострадавшие11:46
- Ситуация на Донбассе обострилась: известно о пяти раненых11:15
- Боевики обстреляли позиции украинских защитников, ВСУ понесли потери09:21
- КПВВ «Гнутово» на Донбассе посетила делегация из Грузии07:49
- Главари "Л/ДНР" Пасечник и Пушилин синхронно попросили Зеленского забрать их обратно в Украину 21:45
- В центре Донецка срочно эвакуировали людей из здания «министерств ДНР»21:01
- ЧП в поезде под Херсоном: 8-летнему пассажиру пришлось зашивать рану на голове17:47
- Четыре корабля НАТО зашли в порт Одессы17:30
- У Зеленского ответили на выдвинутые Путиным условия для встречи17:15
- Разумков объяснил, как новая власть планирует проводить реинтеграцию Донбасса16:55
- В США рассекретили план на случай ядерной войны с Россией16:38
- «Я доживу до 180 лет»: бизнесмен-биохакер придумал свой рецепт долголетия16:20
- Врачи назвали риски от употребления мороженого16:01
- Триумф Путина в ПАСЕ: стало известно, кто вонзил Украине нож в спину, «считали другом»15:45
- Путин уволил Медведева: правда есть один нюанс15:20
- В ОРДО преподавателю грозит семь лет тюрьмы и штраф за получение «взятки»15:06
- Врачи назвали риски от употребления мороженого16:01
- Близнецы будут невыносимы, а Водолеям нельзя лениться: гороскоп на 4 июля14:32
- Врач объяснил, какой типа молока называют «дьявольским»09:55
- Супрун рассказала, почему нужно ругаться матом09:30
- Диетологи рассказали, за сколько часов до сна можно есть22:15
- Врачи рассказали, в чем опасность арбузов18:45
- Руслан Щербань – в первую очередь социальные вопросы!16:04
- Врачи объяснили, в чем вред мороженого15:15
- Назван напиток, помогающий легче перенести жару и духоту10:00
- При приеме каких лекарств нельзя отдыхать на пляже09:15
- Рейтинг самых вредных мужчин по знакам Зодиака
- Команда Зеленского срочно обратилась к украинцам, ситуация катастрофическая: «Осталось всего…»
- Зеленский добился в Канаде невозможного, украинцы забудут о работе в Польше
- Ученые бьют тревогу: Началась самая страшная катастрофа в истории человечества
- Главари "Л/ДНР" Пасечник и Пушилин синхронно попросили Зеленского забрать их обратно в Украину
- Мужчина выпал из самолета, летевшего над столицей: подробности ЧП
- Под Харьковом потерпел крушение самолет – первые подробности
- Российский политолог объяснил, когда Кремль уйдет с Донбасса
- Умерла мировая легенда, которая навсегда изменила историю: его знали все
- Путин заговорил о своей отставке: «есть чем заняться», скандальное заявление