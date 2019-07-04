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ЧП в поезде под Херсоном: 8-летнему пассажиру пришлось зашивать рану на голове

04.07.2019 17:47
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ЧП в поезде под Херсоном: 8-летнему пассажиру пришлось зашивать рану на голове

Семья из Харькова ехала через Херсон отдыхать на море, однако неприятности для нее начались еще по дороге. Об этом пишет портал Херсонцы, передает Голос.

В пассажирском поезде при резком торможении 8-летний мальчик упал с верхней полки, врезавшись головой в какую-то металлическую деталь купе.

Голову он раскроил в кровь, так что ребенка доставили сперва в медпункт железнодорожного вокзала, а затем и в детскую областную больницу с рубленой раной и подозрением на черпно-мозговую травму.

Главный врач ДОКБ Инна Холодняк говорит: рану юному пациенту зашили. И после осмотра специалистами он с родителями смог продолжить дорогу на курорт.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, ребенок, Херсон, поезд
 
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