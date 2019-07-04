ЧП в поезде под Херсоном: 8-летнему пассажиру пришлось зашивать рану на голове

04.07.2019 17:47

Семья из Харькова ехала через Херсон отдыхать на море, однако неприятности для нее начались еще по дороге. Об этом пишет портал Херсонцы, передает Голос.

В пассажирском поезде при резком торможении 8-летний мальчик упал с верхней полки, врезавшись головой в какую-то металлическую деталь купе.

Голову он раскроил в кровь, так что ребенка доставили сперва в медпункт железнодорожного вокзала, а затем и в детскую областную больницу с рубленой раной и подозрением на черпно-мозговую травму.

Главный врач ДОКБ Инна Холодняк говорит: рану юному пациенту зашили. И после осмотра специалистами он с родителями смог продолжить дорогу на курорт.

Источник: https://from-ua.com