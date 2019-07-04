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ЧП в поезде под Херсоном: 8-летнему пассажиру пришлось зашивать рану на голове
04.07.2019 17:47
Семья из Харькова ехала через Херсон отдыхать на море, однако неприятности для нее начались еще по дороге. Об этом пишет портал Херсонцы, передает Голос.
В пассажирском поезде при резком торможении 8-летний мальчик упал с верхней полки, врезавшись головой в какую-то металлическую деталь купе.
Голову он раскроил в кровь, так что ребенка доставили сперва в медпункт железнодорожного вокзала, а затем и в детскую областную больницу с рубленой раной и подозрением на черпно-мозговую травму.
Главный врач ДОКБ Инна Холодняк говорит: рану юному пациенту зашили. И после осмотра специалистами он с родителями смог продолжить дорогу на курорт.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, ребенок, Херсон, поезд
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