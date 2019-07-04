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Генерал ВСУ дал позитивный прогноз по уходу РФ с Донбасса
В 2019 году президент РФ Владимир Путин намерен «закончить с Украиной». Об этом заявил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.
Комментируя заявление главаря ОРЛО Леонида Пасечника об «особом статусе» для ОРДЛО, Романенко отметил:
«Почему это делается? Это определенный ультиматум: либо мы входим в Украину в особом статусе, либо интегрируемся в Россию. Но это абсурдно. Если вы хотите в Россию, то при чем тут особый статус?».
По мнению генерала, подобные заявления могут делаться в «ЛНР» только «по отмашке Кремля»:
«Это якобы обращение лидера, которое, как он уверен, поддержит народ. Необходимо продемонстрировать, во-первых, самостоятельность „республики“, во-вторых, инициативу с их стороны. Это намек на то, что Украине следует переходить на работу с этими лидерами, а Россия тут как бы ни при чем».
Кроме того, Романенко подчеркнул:
«Путин всем ставит задачу, что с Украиной в этом году надо так или иначе заканчивать. Но с теми посылами, которые он делал. Например, по пленным украинским морякам. „Царь“ сказал, что они должны быть осуждены. А когда это произойдет, скорее всего, их отпустят. Ведь как бы в России ни дергались, международное морское право они все-таки выполнят».
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ
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