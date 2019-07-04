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Коломойский рассказал всю правду о контрактах с Зеленским
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал о контактах с президентом Владимиром Зеленским после его инаугурации.
Об этом он рассказал в интервью для журнала НВ.
«После инаугурации еще не встречались лично, через Михаила Ткача [журналист программы «Схемы: коррупция в деталях"]», — заявил Коломойский.
По словам олигарха, он поддерживает Зеленского морально.
Также Коломойский привел пример подобных телефонных разговоров: «Как дела? Все в порядке? Держишься?" — «Держусь». — «Трудно?» — «Трудно». — «Ну хорошо, держись дальше. Денег нет, но вы держитесь».
Бизнесмен говорит, что контактов со дня инаугурации Зеленского, было немного.
«Ну, конечно, что не Порошенко. У нас другого президента нет. Да, я ему симпатизирую и желаю удачи. И понимаю, как ему нелегко», — отметил Коломойский.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Коломойский, Зеленский
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