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Коломойский рассказал всю правду о контрактах с Зеленским

04.07.2019 12:30
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Коломойский рассказал всю правду о контрактах с Зеленским

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал о контактах с президентом Владимиром Зеленским после его инаугурации.

Об этом он рассказал в интервью для журнала НВ.

«После инаугурации еще не встречались лично, через Михаила Ткача [журналист программы «Схемы: коррупция в деталях"]», — заявил Коломойский.

По словам олигарха, он поддерживает Зеленского морально.

Также Коломойский привел пример подобных телефонных разговоров: «Как дела? Все в порядке? Держишься?" — «Держусь». — «Трудно?» — «Трудно». — «Ну хорошо, держись дальше. Денег нет, но вы держитесь».

Бизнесмен говорит, что контактов со дня инаугурации Зеленского, было немного.

«Ну, конечно, что не Порошенко. У нас другого президента нет. Да, я ему симпатизирую и желаю удачи. И понимаю, как ему нелегко», — отметил Коломойский.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Коломойский, Зеленский
 
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