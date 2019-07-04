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«Нафтогаз» предупредил: Украине может не хватить своих запасов газа
Транзит российского газа через территорию Украины может полностью прекратиться с начала 2020 года. При этом у компании могут возникнуть проблемы с подготовкой к такой остановке.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, пишет UBR.
Он также заявил, что подготовка Украины к этому периоду оказалась под угрозой из-за падения собственной добычи газа.
«Если сравнить среднесуточную добычу, которая была достигнута в декабре 2018 года, с данными за июнь 2019 года, то падение суточной добычи газа в "Укргаздобыче" уже составляет 9,2%. Первые дни июля показывают еще более угрожающие тенденции», — говорится в сообщении Юрия Витренко.
Директор НАК также отметил, что Украина должна готовиться к прекращению транзита не только в первом квартале 2020 года, но и в целом после окончания 2019 года.
Он напомнил, что «Нафтогаз» продолжает бороться за сохранение транзита российского газа после завершения контракта в конце 2019 года, но для этого компании нужна помощь международных партнеров и привлечение Европейской комиссии к переговорам с «Газпромом».
«Мы приветствуем участие Европейской комиссии и украинского правительства в этих переговорах. Не считаем, что эта проблема может быть решена исключительно на уровне отношений между "Газпромом" и "Нафтогазом", поскольку давно стало очевидным, что позиция "Газпрома" о прекращении транзита через Украину обусловлена именно политическими факторами, а не экономическими», — сказал Юрий Витренко.
Он отметил, что «Нафтогаз» работает над тем, чтобы через Стокгольмский арбитраж получить компенсацию от «Газпрома» за потерю транзита.
Напомним, ранее руководитель интегрированного газового бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Фаворов заявил, что перебои с транзитом российского газа могут начаться уже в первом квартале 2020 года и продлятся три месяца.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Нафтогаз
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