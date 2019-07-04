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Опубликован новый рейтинг политических партий: «Слуги народа» теряет позиции
04.07.2019 19:10
Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала новые данные соцопроса.
По данным социологов, рейтинг лидера — партии «Слуги народа» — упал до 42,3%, Ретинг партии «Оппозиционная платформа — За життя» поднялся до 13,5%.
Соцопрос показал, что в парламент также могут попасть следующие политические силы: «Европейская солидарность» (8,3%, к конце июня-начале июля было 7,2%, а в середине июня 5%), «Голос» (7,2%, было 8,4% и 8,1%) и Всеукраинское объединение «Батькивщина» (7,2%, было 7% и 7,3%).
По результатам опроса, 62% украинцев выразили однозначную готовность принять участие в голосовании, 23% отметили, что скорее готовы участвовать, 12% - не будут голосовать, 3% - не определились.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, партия, Слуга народа
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