Опубликован новый рейтинг политических партий: «Слуги народа» теряет позиции

04.07.2019 19:10

Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала новые данные соцопроса.

По данным социологов, рейтинг лидера — партии «Слуги народа» — упал до 42,3%, Ретинг партии «Оппозиционная платформа — За життя» поднялся до 13,5%.

Соцопрос показал, что в парламент также могут попасть следующие политические силы: «Европейская солидарность» (8,3%, к конце июня-начале июля было 7,2%, а в середине июня 5%), «Голос» (7,2%, было 8,4% и 8,1%) и Всеукраинское объединение «Батькивщина» (7,2%, было 7% и 7,3%).

По результатам опроса, 62% украинцев выразили однозначную готовность принять участие в голосовании, 23% отметили, что скорее готовы участвовать, 12% - не будут голосовать, 3% - не определились.

Источник: https://donpress.com