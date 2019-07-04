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Президент Зеленский начал переговоры с МВФ о повышении тарифов и продаже земли
Президент Украины Владимир Зеленский начал переговоры с Международным валютным фондом о повышении тарифов и продаже украинской земли.
Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства по итогам встречи главы государства с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном, который 2 июля стал исполняющим обязанности главы Фонда, передает Деловая столица.
"Мы хотим продолжать наши отношения с МВФ. Я подчеркиваю это", - цитирует слова президента его пресс-служба.
На встрече президент Украины заявил, что Украина настроена проводить важные реформы, направленные на устойчивое экономическое развитие. В частности, речь идет о реформе правоохранительных органов, энергетической сферы, большой приватизации, повышении тарифов и снятии моратория на продажу украинской земли.
"Президент пригласил делегацию МВФ посетить Киев для достижения рабочей договоренности по новой программе. Президент предлагает осуществить такой визит безотлагательно после формирования нового правительства", - говорится в пресс-релизе.
Еще Зеленский отметил, что Украина достигла макроэкономической стабильности, но этого пока мало. По мнению Зеленского, рост ВВП Украины на 2-3% в год является недостаточным, потому что общество требует большего.
Напомним, 21-29 мая в Украине находилась миссия МВФ. Решение о выделении второго транша в рамках программы Stand-by принято не было. Глава миссии Рон ван Роден отметил, что представители Фонда провели плодотворные дискуссии с властями Украины. По его словам, они готовы вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, продажа, Земля, МВФ, Зеленский
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