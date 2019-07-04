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Путин выставил Зеленскому жесткий ультиматум по Донбассу: известны условия "сделки" с Кремлем
Власти России и президент Владимир Путин в частности озвучили жесткие условия украинскому лидеру Владимиру Зеленскому для проведения переговоров.
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что переговоры между Москвой и Киевом возможны после того, как лидер Украины Владимир Зеленский выполнит ряд условий, передает "Диалог.UA".
Об этом хозяин Кремля заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, передает ТАСС. "Конструктивный диалог с Киевом возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включительно с установлением прямых контактов с собственными соотечественниками на Донбассе, перестав называть их сепаратистами", - отметил глава РФ.
По его словам, граждане Украины ждут от Зеленского "не заявлений, а конкретных действий и перемен к лучшему".
"Украинская власть должна уважать Минские соглашения, а не игнорировать их", - цинично добавил Путин.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Путин, ультиматум, Зеленский
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