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Путин выставил Зеленскому жесткий ультиматум по Донбассу: известны условия "сделки" с Кремлем

04.07.2019 12:15
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Путин выставил Зеленскому жесткий ультиматум по Донбассу: известны условия "сделки" с Кремлем

Власти России и президент Владимир Путин в частности озвучили жесткие условия украинскому лидеру Владимиру Зеленскому для проведения переговоров.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что переговоры между Москвой и Киевом возможны после того, как лидер Украины Владимир Зеленский выполнит ряд условий, передает "Диалог.UA".

Об этом хозяин Кремля заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, передает ТАСС. "Конструктивный диалог с Киевом возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включительно с установлением прямых контактов с собственными соотечественниками на Донбассе, перестав называть их сепаратистами", - отметил глава РФ.

По его словам, граждане Украины ждут от Зеленского "не заявлений, а конкретных действий и перемен к лучшему".

"Украинская власть должна уважать Минские соглашения, а не игнорировать их", - цинично добавил Путин.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, Путин, ультиматум, Зеленский
 
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