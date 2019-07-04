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Путин заговорил о своей отставке: «есть чем заняться», скандальное заявление
Президент страны-агрессора Владимир Путин заговорил о возможном уходе из Кремля
Об этом он рассказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, передают росСМИ.
В частности, Владимир Путин ответил на вопрос относительно того, уйдет ли он из политики после 2024 года, когда истекает его президентский срок.
«Об этом пока рано говорить. Впереди еще пять лет напряжённой работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы», — заявил президент страны-агрессора, развязавший войну в Украине.
Путин также отметил, что ему «есть чем заняться» в настоящее время на своем посту.
Помимо этого, он дал ответ на замечание о том, что на прошлых выборах у него не было настоящих политических противников, где он набрал 77% голосов избирателей.
«Дело не в процентах голосов на выборах, а в экономических реалиях, с которыми приходится сталкиваться России. А именно — падение или колебания цен на международных рынках на традиционные товары нашего экспорта: нефть, газ, метал. Возникают и непредвиденные препятствия, сложности, шероховатости. Но это общая проблема для всех стран. И это понятно: слишком масштабные задачи стоят сегодня перед всеми нами, в том числе перед Россией», — подытожил президент страны-агрессора.
Источник: https://politeka.ne
Теги: Россия, Донбасс, президент, Путин, отставка
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