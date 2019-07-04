- Синоптики ошарашили прогнозом на июль: чего ждать украинцам19:30
- Опубликован новый рейтинг политических партий: «Слуги народа» теряет позиции19:10
- «Нафтогаз» предупредил: Украине может не хватить своих запасов газа18:48
- Армия Путина пошла в атаку, но вынуждено отступила на Донбассе с масштабными потерями18:30
- СБУ задержала известного главаря ОРДО18:15
- «Сравняли с землей»: бойцы ВСУ мощно ударили по позициям «ЛДНР»18:05
- ЧП в поезде под Херсоном: 8-летнему пассажиру пришлось зашивать рану на голове17:47
- Четыре корабля НАТО зашли в порт Одессы17:30
- У Зеленского ответили на выдвинутые Путиным условия для встречи17:15
- Разумков объяснил, как новая власть планирует проводить реинтеграцию Донбасса16:55
Синоптики ошарашили прогнозом на июль: чего ждать украинцам
Согласно мнению экспертов, погода в июле выдастся горячей. Синоптики рассказали, что в некоторых частях Украины температура превысит показатель июня.
Даже при учете снижения показателя на градусниках и усиленной влажности, июль выдастся очень жарким. Как говорят метеорологи, повышение температуры украинцы заметят уже в конце недели. Градус подскочит до +27…+32 и пойдет на спад лишь после двух недель.
Авторитетный синоптик Леонид Горбань утверждает, легче станет только после 17 июля (+19…+24), придут дожди и станет намного свежее. Но сильно радоваться не стоит, так как температура уже с 22 числа вновь поднимется до +34 и уже до конца лета украинцам придется смириться с этим показателем.
Об свежем летнем дожде жителям Украины мечтать не стоит. Незначительные осадки почти никак не «остудят» летнюю жару. Специалисты рекомендуют провести второй месяц лета отдыхая у водоемов, так как такую высокую температуру может перенести не каждый, особенно люди в возрасте. У кого не получилось выбить отпуск на июлю, а проведет месяц в жарком офисе, синоптики советуют накрутить кондиционеры на минимум. Июльские ночи выдадутся прохладными — столбик термометра будет колебаться в районе +25.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, жара, прогноз погоды
- Как на сковородке: синоптики предупредили об аномальной жаре
- На Україну насувається нове лихо, постраждають усі: коли чекати удару
- Жара: Мариуполь может остаться без электроэнергии
- От испепеляющей жары до бурь с градом: синоптики спрогнозировали погоду на лето-2019
- Солнце будет жарить до середины августа
- В Европе аномальная жара - людей увозят "скорые"
- Армия Путина пошла в атаку, но вынуждено отступила на Донбассе с масштабными потерями18:30
- СБУ задержала известного главаря ОРДО18:15
- «Сравняли с землей»: бойцы ВСУ мощно ударили по позициям «ЛДНР»18:05
- Разумков объяснил, как новая власть планирует проводить реинтеграцию Донбасса16:55
- В ОРДО преподавателю грозит семь лет тюрьмы и штраф за получение «взятки»15:06
- Война на Донбассе: эксперт рассказал, чего ожидать до конца 2019 года14:49
- Ускорила ли РФ паспортизацию Донбасса: в "Л/ДНР" проболтались о числе выданных документов14:00
- В районе Станицы Луганской вспыхнул заминированный лес, есть пострадавшие11:46
- Ситуация на Донбассе обострилась: известно о пяти раненых11:15
- Боевики обстреляли позиции украинских защитников, ВСУ понесли потери09:21
- Синоптики ошарашили прогнозом на июль: чего ждать украинцам19:30
- Опубликован новый рейтинг политических партий: «Слуги народа» теряет позиции19:10
- «Нафтогаз» предупредил: Украине может не хватить своих запасов газа18:48
- Армия Путина пошла в атаку, но вынуждено отступила на Донбассе с масштабными потерями18:30
- СБУ задержала известного главаря ОРДО18:15
- «Сравняли с землей»: бойцы ВСУ мощно ударили по позициям «ЛДНР»18:05
- ЧП в поезде под Херсоном: 8-летнему пассажиру пришлось зашивать рану на голове17:47
- Четыре корабля НАТО зашли в порт Одессы17:30
- У Зеленского ответили на выдвинутые Путиным условия для встречи17:15
- Разумков объяснил, как новая власть планирует проводить реинтеграцию Донбасса16:55
- Врачи назвали риски от употребления мороженого16:01
- Близнецы будут невыносимы, а Водолеям нельзя лениться: гороскоп на 4 июля14:32
- Врач объяснил, какой типа молока называют «дьявольским»09:55
- Супрун рассказала, почему нужно ругаться матом09:30
- Диетологи рассказали, за сколько часов до сна можно есть22:15
- Врачи рассказали, в чем опасность арбузов18:45
- Руслан Щербань – в первую очередь социальные вопросы!16:04
- Врачи объяснили, в чем вред мороженого15:15
- Назван напиток, помогающий легче перенести жару и духоту10:00
- При приеме каких лекарств нельзя отдыхать на пляже09:15
- Рейтинг самых вредных мужчин по знакам Зодиака
- Команда Зеленского срочно обратилась к украинцам, ситуация катастрофическая: «Осталось всего…»
- Зеленский добился в Канаде невозможного, украинцы забудут о работе в Польше
- Ученые бьют тревогу: Началась самая страшная катастрофа в истории человечества
- Главари "Л/ДНР" Пасечник и Пушилин синхронно попросили Зеленского забрать их обратно в Украину
- Мужчина выпал из самолета, летевшего над столицей: подробности ЧП
- Под Харьковом потерпел крушение самолет – первые подробности
- Российский политолог объяснил, когда Кремль уйдет с Донбасса
- Путин заговорил о своей отставке: «есть чем заняться», скандальное заявление
- Умерла мировая легенда, которая навсегда изменила историю: его знали все