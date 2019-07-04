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Стало известно, как уничтожить коррупцию раз и навсегда: «на примере закона о «дематюкации»
В Украине нет недостатка законов, в Украине их переизбыток
Об этом в видео-интервью Politeka заявил журналист Сергей Лямец.
По его словам, не имеет смысла просто одним движением уничтожать коррупцию и кумовство, так как сначала нужно убрать все лишнее, что касается этих нарушений – лишние законы, лишнее регулирование. В Украине много лишнего законодательства.
«Если бы все это не гасилось коррупцией, мы бы за какой-то справкой стояли в очередях. Коррупция – это естественная балансировка системы, она делает систему более комфортной», — говорит Лямец.
Пример лишнего законодательства – новый законопроект Ольги Богомолец о так называемой «дематюкации». Совершенно ненужный, абсурдный и работающий на пиар депутата. Вместо того, чтобы наладить важные процессы, из-за которых чаще всего матерятся, закон просто запрещает мат.
«Лучше бы Ольга Богомолец приложила усилия, чтобы важные процессы не проводились через одно место. Было бы все нормально, нам бы и матюки не понадобились», — резюмирует Лямец.
Напомним, недавно на сайте Верховной Рады появился новый законопроект Ольги Богомолец, предусматривающий запрет на нецензурную речь. Он получил название «дематюкации».
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, закон, коррупция
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