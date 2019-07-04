Суд аннулировал штраф для телеканала «Интер» за показ скандального концерта ко Дню Победы

04.07.2019 13:30

Столичный окружной админсуд принял постановление о полном удовлетворении иска телеканала «Интер» против Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, отменив ранее установленный им штраф в размере 4 млн 46 тыс. грн (25% лицензионного сбора) за разжигание вражды концертом ко Дню Победы 2018 «Победа. Одна на всех», передает replyua.net.

В том числе, судьи признали противоправным и отменили решение Нацсовета от 11 июля 2018 года о выводах внеплановой проверки телеканала «Интер» и распоряжение Нацсовета от 17 июля 2018 года об устранении нарушений законодательства и уплате штрафа.



Вместе с тем, суд не учел заключение независимого медийного совета, который констатировало разжигание вражды в словах ведущих концерта «Интер» ко Дню Победы и проанализировал диалог самостоятельно.



Полностью текст судебного решения обнародован 2 июля. Решение суда пока не вступило в законную силу, и у Нацсовета есть 30 дней для подачи апелляции.