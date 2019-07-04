Суд вынес победное решение: Коровченко добился отмены почтовой реформы

04.07.2019 11:30

3-го июля 2019 г. по иску ОО «Общественное движение Сергея Коровченко «Оновлення» Окружной административный суд Киева вынес решение в пользу людей — отменил приказ Министерства инфраструктуры, согласно которому в селах Черниговщины закрывались стационарные почтовые отделения

«У новой власти не будет другого пути, кроме как выполнить решение и вернуть людям возможность пользоваться услугами связи. Работа стационарных почтовых отделений должна быть восстановлена. Но для того, чтобы контролировать этот процесс, я прошу поддержать меня на выборах 21 июля. Власть должна служить людям», — прокомментировал кандидат в нардепы Сергей Коровченко.

С первого дня, когда власти решили закрыть стационарные почтовые отделения, в рамках реформы, Коровченко стал на защиту простых людей.

«Закрытие почты — это уничтожение села. Жаль, что никто, кроме нашей команды и действующих депутатов абсолютно ничего не делали, чтобы защитить простых людей. Они только наблюдали, как один за другим на селе закрываются почтовые отделения, а наши дедушки и бабушки остаются без возможности получить вовремя газету, пенсию, оплатить коммунальные. Поэтому с первого дня от начала закрытия почты, мы начали борьбу. Собрали более 50 000 подписей, зарегистрировали проект закона о запрете закрытия, и постановление об увольнении руководителя Укрпочты, а также пикетировали Кабмин. А сегодня получили важнейшую победу в суде. И теперь нужно контролировать, чтобы уже новая власть выполнила это решение», — отметил он.

Окружной административный суд Киева решил признать противоправным и недействительным приказ Министерства инфраструктуры Украины №442 от 14 декабря 2017 года «Об утверждении Стратегического плана развития публичного акционерного общества «Укрпочта» на период до 2021 года в части утверждения мобильных отделений в селах с населением менее 2000 человек. А также обязать Министерство инфраструктуры Украины совершить действия по восстановлению работы стационарных отделений почтовой связи АО «Укрпочта», замененных передвижных отделений почтовой связи во исполнение приказа №442 от 14 декабря 2017 «Об утверждении Стратегического плана развития публичного акционерного общества «Укрпочта».

Источник: https://politeka.net