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Триумф Путина в ПАСЕ: стало известно, кто вонзил Украине нож в спину, «считали другом»
Украина получила подножку в ПАСЕ от страны, которую воспринимали как друга на международной арене
Об этом пишет Европейская правда.
Сообщается, что нож в спину Украине воткнула соседняя Польша.
Так, по информации журналистов, еще в мае в Хельсинки во время заседания Комитета министров Совета Европы правительство соседней Польши поддержало декларацию, которая позволила впоследствии вернуть российской делегации право голоса в Парламентской Ассамблее.
Против декларации, которая открывала путь к восстановлению права голоса россиян, были Украина, Литва и Грузия, а вот польское правительство был «за». Заявление глав МИД стран Совета Европы во время заседания в Хельсинки поддержал глава делегации Польши Яцек Чапутович.
В документе говорилось, что все государства-члены должны иметь право на равных условиях участвовать в Комитете министров и в Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы. Тот факт, что польский Кабмин утвердил текст декларации, официально подтвержден Министерством иностранных дел.
«Это решение было продиктовано поддержкой повышения эффективности и значимости Совета Европы, который в течение многих месяцев испытывает политические, финансовые и институциональные кризисы. Польша поддержала это решение, в частности, поддержала организацию системы мониторинга в Совете Европы», — подчеркнули польские дипломаты
Теги: Украина, Россия, Донбасс, ПАСЕ
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