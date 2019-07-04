У Зеленского ответили на выдвинутые Путиным условия для встречи

04.07.2019 17:15

Слова Зеленского о «сепартистах» относятся не к жителям Донбасса, а к руководству группировок «ДНР» и «ЛНР».

Об этом заявил советник команды президента Украины по политическим вопросам Никита Потураев во время дискуссии «Новая политика на Донбассе» в Киеве, которую организовала «ЗеКоманда».

«Путин говорил, что надо не обзывать людей и не называть их сепаратистами. Мы и так всех называем своими именами — марионеток Путина мы так называем. Мы не отторгаем людей из отдельных районов Донецкой и Луганской областей — мы с ними говорим», — заявил он.

По словам Потураева, в ОРДЛО люди из российских и сепаратистских СМИ услышат президента России Владимира Путина, но не услышат позицию Зеленского.

Источник: https://donpress.com