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У Зеленского рассказали, что на День независимости Украины военного парада не будет
Гарант Конституции Украины Владимир Зеленский отказал в проведении военного парада в День независимости украинского государства, 24 августа. Доказательства резонансного решения Владимира Зеленского обнародовало в социальной сети «Фейсбук» «Рух ветеранів України», о чем информирует replyua.net.
Так, в сообщении отмечается, что украинское государство будет отмечать 28-ю годовщину Дня независимости, 24 августа. Однако, по всей вероятности, впервые за последние пять лет это праздник будет проходить без военного парада, к которому так традиционно привыкли граждане нашей страны, и который всегда проводился в центре столицы.
В это же время известно, что «Движение ветеранов Украины» обнародовало официальный ответ Офиса украинского лидера на вопрос касательно военного парада ко Дню независимости. В это же время сами же ветераны и прокомментировали ответ представителей команды Владимира Зеленского, написав: «Вывод мы предлагаем сделать каждому самостоятельно. От комментариев официально воздержимся».
Теги: Украина, Донбасс, парад, День Независимости, Зеленский
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