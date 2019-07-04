В Бюллетенях будут присутствовать фамилии Шария и Клюева

04.07.2019 08:17

Представители Центральной избирательной комиссии сообщили, что бюллетени к внеочередным парламентским выборам в Украине находятся в печати, причем там будут указаны фамилии одиозных врагов нашей страны Шария и Клюева. В это же время в ЦИК добавили, что эти фамилии могут быть исключены из списка, поставив напротив них штамп «выбыл».



Как информирует replyua.net, в эфире «Громадському» секретарь ЦИК Наталья Бернацкая заявила, что Центральная избирательная комиссия уже направила в печать бюллетени на досрочные выборы в Верховную Раду Украины. Но если сотрудники правоохранительных органов предоставят доказательства того, что Анатолий Шарий и Андрей Клюев не проживали на территории Украины последние пять лет, то их регистрацию отменят.



В это же время она добавила, что второго июля уже «была критическая ситуация», поэтому ЦИК направила в печать бюллетени с фамилиями врагов украинского государства. «Бюллетени уже находятся в процессе печати, однако нам не мешает отменить регистрацию кандидата, поставив напротив его фамилии, к примеру, напротив господина Клюева, штамп - выбыл».