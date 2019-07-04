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В Офисе президента «засекретили» газовые переговоры с Россией
04.07.2019 10:48
В Офисе президента Украины отказались сообщить информацию о том, кто из представителей главы государства, когда и в каком формате проводит переговоры о поставках природного газа с Россией. Об этом сказано в ответе Офиса президента на запрос «Украинских новостей».
В президентском Офисе на вопросы, проводит ли и с кем именно встречи или телефонные переговоры по этой теме Зеленский, давали ли поручения или директивы на ведение таких переговоров уполномоченным лицам или компаниям ответили:
«Ваше письмо … не может рассматриваться как запрос на информацию, поскольку не соответствует нормам Закона «О доступе к публичной информации».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, президент, переговоры, газ, Зеленский
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