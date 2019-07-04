Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Офисе президента «засекретили» газовые переговоры с Россией

04.07.2019 10:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Офисе президента «засекретили» газовые переговоры с Россией

В Офисе президента Украины отказались сообщить информацию о том, кто из представителей главы государства, когда и в каком формате проводит переговоры о поставках природного газа с Россией. Об этом сказано в ответе Офиса президента на запрос «Украинских новостей».

В президентском Офисе на вопросы, проводит ли и с кем именно встречи или телефонные переговоры по этой теме Зеленский, давали ли поручения или директивы на ведение таких переговоров уполномоченным лицам или компаниям ответили:

«Ваше письмо … не может рассматриваться как запрос на информацию, поскольку не соответствует нормам Закона «О доступе к публичной информации».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, президент, переговоры, газ, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх