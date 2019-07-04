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В ОРДО исчерпан «лимит» талонов на июль на получение «паспорта ДНР»

04.07.2019 21:40
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В ОРДО исчерпан «лимит» талонов на июль на получение «паспорта ДНР»

В ОРДО исчерпан лимит талонов на посещение так называемой «миграционной службы» для сдачи документов на получение «паспорта ДНР» до 5 августа. 

Так, в «службе» отметили:

«По состоянию на 5 июля: 0 — доступных талонов на посещение Миграционной службы МВД ДНР до 5 августа для сдачи документов на получение паспорта ДНР. Талоны на 6 августа отделения связи ГП „Почта Донбасса“ начнут выдавать 8 июля».

Как стало известно, на июль для оформления паспорта РФ осталось 6550 талонов.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, гражданство, паспорт, ДНР, ОРДО
 
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