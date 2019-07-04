В ОРДО исчерпан «лимит» талонов на июль на получение «паспорта ДНР»

04.07.2019 21:40

В ОРДО исчерпан лимит талонов на посещение так называемой «миграционной службы» для сдачи документов на получение «паспорта ДНР» до 5 августа.



Так, в «службе» отметили:

«По состоянию на 5 июля: 0 — доступных талонов на посещение Миграционной службы МВД ДНР до 5 августа для сдачи документов на получение паспорта ДНР. Талоны на 6 августа отделения связи ГП „Почта Донбасса“ начнут выдавать 8 июля».

Как стало известно, на июль для оформления паспорта РФ осталось 6550 талонов.

Источник: https://donpress.com