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В районе Станицы Луганской вспыхнул заминированный лес, есть пострадавшие
3 июля около села Колесниковка Станично-Луганского района Луганской области на территории Песчаного лесничества возникло возгорание лесной подстилки на общей площади около 20 га, сообщил 4 июля пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуаціям, пишет Гордон.
Тушение пожара не проводят в связи с тем, что данная территория заминирована.
"Во время опахивания места пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства. Пиротехническим подразделением ГСЧС проводятся работы по разминированию местности. По состоянию на 7.00 4 июля к месту пожара направлено 110 человек и 25 единиц техники, из них от ГСЧС 86 человек личного состава и 20 единиц техники, в том числе пиротехническая группа в составе 10 человек и три единицы техники", – сказано в сообщении.
26 июня в штабе операции Объединенных сил сообщили, что возле Станицы Луганской состоялся первый этап разведения сил и средств. Командование ООС подчеркивало, что разведение не ослабляет позиции украинских военнослужащих и не должно создавать опасности для жизни и здоровья мирного населения по обе стороны линии разграничения.
В результате подрыва на минах и взрывоопасных остатках войны с начала конфликта на Донбассе по состоянию на начало апреля 2019 года погибло 269 гражданских лиц, 125 из них – дети, сообщали в Минобороны Украины. 16 тыс. км² территорий в Донецкой и Луганской областях несут минную опасность для населения.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, пожар, лес, Станица Луганская
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