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Возле Аляски столкнулись подлодки США и РФ: подробности
О ЧП сообщают израильские СМИ. На данный момент известно, что инцидент произошел в американских территориальных водах вблизи Аляски, когда подводная лодка США совершила перехват российской атомной подводной лодки.
Такую информацию опубликовал израильский портал DEBKAfile, передает Политека.
«Сейчас Россия и США проводят экстренные консультации из-за боестолкновения между подводными лодками двух стран», — отмечается в материале источника.
Известно также, что российская подводная лодка-охотник, которая сопровождала стратегическую субмарину, ответил американцам огнем — торпедой «Балкан 2000»:
«В результате атаки американская подводная лодка получила пробоину».
Со вчерашнего дня Белый дом и Кремль начали переговоры относительно сложившейся ситуации. Детали инцидента выясняются.
Источник: https://from-ua.com
Теги: США, Донбасс, Аляска, подлодка
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