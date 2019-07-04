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Возле Аляски столкнулись подлодки США и РФ: подробности

04.07.2019 20:58
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О ЧП сообщают израильские СМИ. На данный момент известно, что инцидент произошел в американских территориальных водах вблизи Аляски, когда подводная лодка США совершила перехват российской атомной подводной лодки.

Такую информацию опубликовал израильский портал DEBKAfile, передает Политека.

«Сейчас Россия и США проводят экстренные консультации из-за боестолкновения между подводными лодками двух стран», — отмечается в материале источника.

Известно также, что российская подводная лодка-охотник, которая сопровождала стратегическую субмарину, ответил американцам огнем — торпедой «Балкан 2000»:

«В результате атаки американская подводная лодка получила пробоину».

Со вчерашнего дня Белый дом и Кремль начали переговоры относительно сложившейся ситуации. Детали инцидента выясняются.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: США, Донбасс, Аляска, подлодка
 
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