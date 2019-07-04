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Взрывы в Беларуси: во время празднования Дня независимости погиб человек, есть раненые
В ходе празднования Дня независимости Беларуси, когда запускали праздничный салют, смертельное ранение получила одна женщина, а еще несколько человек оказались «в руках» медиков. Чрезвычайное происшествие произошло в столице Беларуси Минске. Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net со ссылкой на TUT.BY, трагедия произошла из-за взрыва салюта.
Следственный комитет Беларуси и оборонное ведомство страны подтвердило информацию о чрезвычайном происшествии. Выяснилось, что погибла женщина 1995 года рождения. Издание отметило: «Следственный комитет сообщил, что в результате происшествия погибла женщина 1995 года рождения, которая наблюдала у реки Свислочь за праздничным салютом, и была смертельно ранена. Медики не смогли ее спасти. По словам свидетелей инцидента, женщине в шею попал металлический осколок».
Помимо прочего, согласно предварительным данным, еще несколько человек пострадали в результате праздничного салюта. Им была оказана необходимая медицинская помощь, в связи с полученными повреждениями. По предварительным данным известно о трех потерпевших. В это же время очевидцы отметили, что во время салюта примерно на третьей минуте прогремело два сильных взрыва, в результате которых в нескольких зданиях были выбиты стекла.
Теги: Донбасс, Беларусь, трагедия, взрыв, День Независимости
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