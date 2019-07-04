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«Завершить до конца»: Вакарчук рассказал, для чего идет в Раду

04.07.2019 14:14
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«Завершить до конца»: Вакарчук рассказал, для чего идет в Раду

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук в интервью журналистам заявил, что целью участия его политсилы в парламентских выборах является завершение судебной реформы, передает replyua.net. Вместе с тем, музыкант подверг критике предыдущую власть за то, что не довела это дело до конца.

«Я открыто писал по данному поводу позиции, я давал комментарии, что судебная реформа должна быть завершена до конца. К сожалению, ее не завершили. Именно поэтому партия «Голос» сегодня идет в парламент. Для нас это один из главных приоритетов. Не могут старые судьи обновлять сами себя», – говорит глава «Голоса».

В то же время, Вакарчук выразил уверенность в том, что для самого лучшего эффекта необходимо внести изменения во всю систему. Для этого нужно поменять законы, чтобы и Высшая квалификационная комиссия судей, и Высший совет правосудия имели совершенно иной состав. Напомним, ранее Вакарчук заявил о желании работать в органах исполнительной власти. 




Теги: Донбасс, выборы, Вакарчук, Верховная Рада
 
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