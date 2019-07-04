- В Офисе президента «засекретили» газовые переговоры с Россией10:48
- Зеленский добился неимоверного успеха в Канаде: Путина ждет жесткий удар10:32
- Врач объяснил, какой типа молока называют «дьявольским»09:55
- В работе Facebook произошел масштабный сбой09:38
- Супрун рассказала, почему нужно ругаться матом09:30
- Боевики обстреляли позиции украинских защитников, ВСУ понесли потери09:21
- Зеленский поразил мощным заявлением в Канаде: «Гарантирую»08:30
- В Бюллетенях будут присутствовать фамилии Шария и Клюева08:17
- Представители ПАСЕ не будут наблюдать за выборами в Украине08:02
- КПВВ «Гнутово» на Донбассе посетила делегация из Грузии07:49
Зеленский добился неимоверного успеха в Канаде: Путина ждет жесткий удар
Стало известно, о чем президент Владимир Зеленский разговаривал с членами группы дружбы с Украиной парламента Канады
Об этом пишет Укринформ.
По словам председателя группы дружбы Бориса Вжесневского, в рамках официальной встречи стороны обсудили новые удары по Российской Федерации в ответ на ее агрессию по отношению к Украине.
“Члены группы дружбы с Украиной парламента Канады провели очень конструктивную и информативную встречу с Президентом Зеленским и его командой. Разговор был честным и включал такие важные вопросы, как: ужесточение санкций против России и предоставление Украине оборонной летального оружия”, — подчеркнул Вжесневский в комментарии журналистам.
Он также заметил, что представители группы “подтвердили настрой Канады стоять бок о бок с народом Украины в этом и других важных вопросах”.
Подытоживая, Вжесневский добавил, что передал Владимиру Зеленскому оригинальную печатную пластину, которую канадские украинцы использовали в незаконных типографиях на территории Украины до провозглашения Независимости.
“Я объяснил, что Канада была не только первым Западным государством, признавшим независимость Украины, но украинские канадцы также играли важную роль на пути украинцев к Независимости”, — резюмировал депутат канадского парламента.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Путин, Канада, Зеленский
- Путин сказал, что Россия не вмешивалась в политические дела вашей страны", - послы США и Канады высмеяли слова главного российского "собирателя земель"
- Прогнозы экспертов: чего ожидать от руководителя Кремля в наступившем году
- "Вы должны понять, что народишко у нас - дерьмо, пустоцвет и не чета вам", - Альфред Кох написал письмо Путину
- Путина в аду изобразили на фреске в храме под Львовом
- "Тут переплюнули самого Полиграфа Полиграфовича" - сети о выборе песни от России на Евровидение 2016 (ВИДЕО)
- Путин сделал сенсационное заявление по делу об отравлении Скрипалей
- Боевики обстреляли позиции украинских защитников, ВСУ понесли потери09:21
- КПВВ «Гнутово» на Донбассе посетила делегация из Грузии07:49
- Главари "Л/ДНР" Пасечник и Пушилин синхронно попросили Зеленского забрать их обратно в Украину 21:45
- В центре Донецка срочно эвакуировали людей из здания «министерств ДНР»21:01
- Пушилин жалуется на Зеленского и утверждает, что при Порошенко было легче20:15
- «Слава Украине!»: бойцы Яроша уничтожили на Донбассе две позиции и три дома террористов, есть пленные17:48
- Главарь ОРЛО объяснил, на каких условиях они вернутся в Украину17:30
- Руслан Щербань – в первую очередь социальные вопросы!16:04
- Российский политолог объяснил, когда Кремль уйдет с Донбасса14:30
- Зеленский поднял вопрос о русском языке на Донбассе: «Они – украинцы!»13:45
- В Офисе президента «засекретили» газовые переговоры с Россией10:48
- Зеленский добился неимоверного успеха в Канаде: Путина ждет жесткий удар10:32
- Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли свадьбу10:15
- Врач объяснил, какой типа молока называют «дьявольским»09:55
- В работе Facebook произошел масштабный сбой09:38
- Супрун рассказала, почему нужно ругаться матом09:30
- Боевики обстреляли позиции украинских защитников, ВСУ понесли потери09:21
- Путина убедили: в России заговорили о скорой отставке09:00
- Определился соперник Бразилии по финалу Copa America (ВИДЕО)08:45
- Зеленский поразил мощным заявлением в Канаде: «Гарантирую»08:30
- Врач объяснил, какой типа молока называют «дьявольским»09:55
- Супрун рассказала, почему нужно ругаться матом09:30
- Диетологи рассказали, за сколько часов до сна можно есть22:15
- Врачи рассказали, в чем опасность арбузов18:45
- Руслан Щербань – в первую очередь социальные вопросы!16:04
- Врачи объяснили, в чем вред мороженого15:15
- Назван напиток, помогающий легче перенести жару и духоту10:00
- При приеме каких лекарств нельзя отдыхать на пляже09:15
- Как побороть летнюю бессонницу08:15
- Как правильно чистить уши07:12
- Рейтинг самых вредных мужчин по знакам Зодиака
- Команда Зеленского срочно обратилась к украинцам, ситуация катастрофическая: «Осталось всего…»
- Зеленский добился в Канаде невозможного, украинцы забудут о работе в Польше
- Ученые бьют тревогу: Началась самая страшная катастрофа в истории человечества
- Мужчина выпал из самолета, летевшего над столицей: подробности ЧП
- Главари "Л/ДНР" Пасечник и Пушилин синхронно попросили Зеленского забрать их обратно в Украину
- Под Харьковом потерпел крушение самолет – первые подробности
- Умерла мировая легенда, которая навсегда изменила историю: его знали все
- Российский политолог объяснил, когда Кремль уйдет с Донбасса
- В ОРДО повысили размер «соцвыплат»: стали известны новые суммы «пособий»