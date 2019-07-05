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«Ехал в Воронеж»: СБУ задержала агента российской военной разведки
Сотрудники контрразведки совместно с Главным следственным управлением СБУ задержали агента российской военной разведки, сотрудника одного из предприятий государственного концерна «Укроборонпром».
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает donpress.com.
В силовом ведомстве отметили, что завербованный житель Запорожья ехал в Воронеж на встречу со своим куратором. В СБУ добавили, что мужчина был завербован в 2014 году на аннексированной территории АР Крым кадровым сотрудником ГУ Генштаба ВС РФ на основе материальной заинтересованности и поддержки идей «русского мира».
Выяснилось, что злоумышленник за денежное вознаграждение собирал для представителей российской спецслужбы информацию о различных аспектах функционирования предприятий отечественного ОПК и социально-политической обстановке в Запорожском регионе. Полученные разведданные он посылал через отработанные офицером ГУ ГШ ВС РФ каналы электронной связи, а также передавал во время личных встреч на территории РФ, Республики Беларусь и временно аннексированного Крыма.
Правоохранители задержали агента при пересечении государственной границы с материалами разведывательного характера и изъяли скрытый магнитный носитель информации (микро-SD) с разведывательными сведениями.
По месту жительства агента обнаружена и изъята компьютерная техника и носители информации, которые использовались для обработки, хранения и передачи разведданных, а также средства связи с иностранной стороной.
Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.
Теги: Россия, Донбасс, Воронеж, разведка, СБУ, задержание, Укроборонпром
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