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К Черному и Азовскому морям отправятся новые поезда
"Укрзализныця" (УЗ) планирует пустить новые поезда в курортные города, а также обновить парк локомотивов и пригородных электричек.
Такие планы на вторую половину 2019 года озвучил сегодня, 5 июля, председатель правления акционерного общества Евгений Кравцов в Харькове.
Он поздравил с юбилеем региональный филиал УЗ – "Южную железную дорогу" – полтора века назад на харьковский вокзал прибыл первый поезд.
Кравцов также поделился достижениями компании. По его словам, впервые за шесть лет железная дорога не испытывает недостатка в грузовых вагонах. В этом году планируют закупить новые электрички для Днепра и Запорожья, а на период отпусков запустили 30 дополнительных поездов в направлении Азовского и Черного морей.
"В этом году в период летних перевозок мы увеличили пассажиропоток и перевозки пассажиров более чем на 20%. Это очень существенный показатель. На сегодня у нас более 170 поездов, курсирующих ежедневно. За последние годы это рекордный показатель. И это позволяет эффективно справляться с высоким спросом", – подчеркнул Кравцов, передает segodnya.ua.
Теги: Донбасс, Азовское море, Укрзализниця, Черное море, электричка, поезда, пассажиропоток
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