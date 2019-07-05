Почему Коломойский начал "мочить" Зеленского: эксперт объяснил, за что олигарх обиделся на президента

05.07.2019 18:30

Олигарх Игорь Коломойский своими заявлениями о "внутреннем конфликте" на Донбассе сознательно подрывает рейтинг президента Владимира Зеленского перед выборами.

О том, почему Коломойский разозлился на Зеленского, рассказал в Facebook известный украинский политобозреватель Дмитрий Вовнянко, передает "Диалог.UA".

Почему КО гнобит ЗЕ? Интервью олигарха Игоря Коломойского еженедельнику "Новое время" возникает ряд вопросов. Во-первых, Коломойский дал интервью изданию, которое сам же обвиняет в поддержке Порошенко на выборах. Убежден, что "Украинская правда" или "Зеркало недели" интервью с олигархом опубликовали бы с радостью, но... Интервью увидела определенная аудитория - та, что колеблется с выбором, или поддерживает партию "ЕС". Во-вторых, надо обратить внимание на период, в который вышло интервью - у партии "Слуга народа" падает рейтинг. Можно сколько угодно рассказывать о том, что Коломойский и "Слуга народа" друг с другом не связаны, но факты говорят несколько об обратном. И позиция Коломойского в таких условиях - это не просто слова какого-то богача, это еще и слова человека, который явно имеет на действующего главу государства немалое влияние. Что же произошло на властном олимпе? По моему мнению, Коломойский вполне сознательно работает на уменьшение рейтингов "Слуги народа", в первую очередь, среди патриотически настроенных сторонников СН. Почему? Потому что себя Коломойский чувствует обманутым инвестором. Что говорит Коломойский? Что Донбасс - поле столкновения интересов России и США. Что участие России на стороне террористов "Л/ДНР" равна помощи США Украине. Что США выгодно, чтобы на Донбассе продолжался конфликт, потому что Штатам выгодно держать санкции против России. Что война в Донбассе - конфликт внутриобщественный, а русские на Донбассе - "интернационалисты", и это "нормально". От таких заявлений у многих ветеранов АТО, а особенно у бойцов полка "Днепр-1" голова кругом должна пойти. По факту, олигарх назвал всех их не защитниками Родины, а участниками внутриукраинского конфликта, они не защищали страну от иноземных захватчиков, а убивали людей с другими убеждениями и интернационалистов. Сильно? Коломойский откровенно врет. Он заявляет, что это Украина не выполняет Минских договоренностей. Он с легкостью забыл, что Украина приняла закон об особенностях самоуправления в ОРДЛО, что Украина выступает с инициативой введения миротворческой миссии, которая бы стала гарантом местных выборов в ОРДЛО, и все инициативы Украины разбиваются об один вопиющий факт - террористы "Л/ДНР" категорически не прекращают огонь. Учитывая то, что ядро "корпусов Новороссии" составляют российские военные (это знает каждый фронтовик и волонтер), можно говорить, что прекращать стрельбу не желает именно Москва. И как раз в пользу Москвы звучат заявления Коломойского. Потому что если то, что происходит на Донбассе не вооруженная агрессия Москвы, а внутренний украинский конфликт, получается, что и вину за сбивание малайзийского Боинга несет Украина. Это удар под дых политсиле президента Зеленского. Что же произошло? Откуда такие вопиющие заявления? По моему мнению, главная причина в том, что Коломойский считает себя обиженным. Он инвестор, который изрядно вложился в определенный проект, и теперь не получает от него обещанных комиссионных. Глава АП-ОПУ Андрей Богдан в интервью сказал, что Коломойский действия команды Зеленского преимущественно критикует - ему не нравится то, что делает команда. К тому же, давно циркулируют слухи среди политтехнологов и периодически прорываются в СМИ, что Коломойский сильно недоволен действиями АП-ОПУ. Почему? Потому что Коломойский и не скрывает своей главной цели - получить назад банк "Приват" или компенсацию за банк, которую считает "справедливой" лично Коломойский. Это как минимум. Максимум - это дефолт страны, о котором он рассказал в интервью. Такое положение лично для Коломойского превращает Украину в Клондайк и Эльдорадо. Самый большой миф о Коломойском, как в 2014-м он защищал Украину. Реальность же такова, что именно летом 14-го из банка "Приват" была выведена крупная сумма средств, а в фонд обороны в Днепре заставили скинуться тамошний бизнес. Команда ЗЕ многих вещей просто физически не может выполнить. Команда ЗЕ панически боится давления улицы - пока они не собрали ни одного многочисленного митинга, вместо этого сторонники Зеленского устраивают в соцсетях истерики после каждой акции протеста против президента. Зеленский откровенно боится разрывать отношения с МВФ - и даже пошел на отказ от предвыборных обещаний (налог на выведен капитал). Прав Виталий Портников, Зеленский ничего не может сделать без разрешения европейских доноров, потому что других ресурсов он просто не имеет. Наконец, Богдан имеет роскошные связи среди судейского корпуса, но и он договориться может далеко не обо всем. Только что Верховный суд принял два решения в пользу государственного банка "Приват". Коломойский понимает, что времени у команды ЗЕ очень мало. Любовь масс - вещь нестабильная и исчезает она уже сейчас. Времени на принятие нужных ему решений становится все меньше. Затем - его цель очевидна. Наказать Зеленского за то, что не оправдал его надежд. Поставить Зеленского в условия, когда ему придется договариваться с другими политсилами - и стать от них зависимым. И наконец - выбрать другой проект, который будет обслуживать интересы олигарха. "Оппозиционный блок" Коломойский уже назвал "здравомыслящими национально-ориентированными оппозиционными силами".