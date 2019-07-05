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«Почему с Украины не спрашиваете?»: глава Кремля устроил скандал из-за Донбасса. ВИДЕО

05.07.2019 10:50
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«Почему с Украины не спрашиваете?»: глава Кремля устроил скандал из-за Донбасса. ВИДЕО

На состоявшейся вчера пресс-конференции с главой итальянского правительства Джузеппе Конте президент РВ Владимир Путин предъявил наглые обвинения в адрес Украины в отказе выполнять Минские соглашения, а также заявил, что сам готов подписать указ о снятии блокады с Донбасса вместо Владимира Зеленского, передает replyua.net. Вместе с тем, российский лидер убежден, что от его страны нельзя требовать реализации Минских соглашений, «в частности, той части, которая к Москве вообще не относится».

«Минские договоренности требуют восстановления экономических отношений Донбасса и Украины. Указ Порошенко о блокаде Донбасса должен быть отменен. Ведь мы не можем это сделать за Украину. Ну давайте я издам этот указ!», – сказал российский глава. После этого он попытался оправдать действия РФ, заявив, что мировое сообщество якобы перекладывает всю ответственность на одну из сторон.

«Вы почему с Украины не спрашиваете? Не надо перекладывать ответственность только на одну из сторон. Зеленский утверждал, что готов к диалогу, но сейчас в Европе заявил, что не намерен говорить с сепаратистами. Ну что это такое?», – с возмущением отрезал глава Кремля.



Теги: Украина, Донбасс, Путин, пресс-конференция
 
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