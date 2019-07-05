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«Прокусит даже кожу»: В Украине появился опасный паук
Жительница Запорожья заметила у себя на участке чёрного паука, которого раннее не встречала. По предварительно информации – это воронковый паук. Назван так из-за привычки плести паутину в форме воронки, пишет from-ua.
Для справки: На паутине паук, как правило, сидит чуть глубже в воронке и ждёт проходящую мимо добычу, которая, чуть дотронувшись до выложенной паутины, будет моментально атакована. Убив добычу ядом, паук затаскивает её к себе в воронку. Часто его воронка меняет положение из-за скопившегося количества трупов насекомых. Больше двух-трёх недель паук на ней не задерживается.
Обычно паук не агрессивен, но склонен защищаться. При укусе такого паука следует обратиться к врачу, так как множество подвидов имеют различные токсины. Особенно опасно, если своими хелицерами паук повреждает кожу.
Для справки: Воронковые пауки настоящие хищники. Их пищевой рацион состоит из жуков, тараканов, личинок насекомых, наземных улиток, многоножек, лягушат и других мелких позвоночных. Вся добыча попадает на края паутинной воронки. Ловчие сети пауки плетут исключительно из сухого шелка. Насекомые, привлеченные блеском паутины, садятся и прилипают. Воронковый паук, сидящий в засаде, перемещается по скользкой нити к жертве и поедает, попавшихся в ловушку насекомых. Он постоянно извлекает из воронки добычу.
Такие пауки живут в тёплом влажном климате, запорожцы уже привыкли к новым “гостям”, тем не менее, арахнофобы начинают паниковать.
Теги: Донбасс, Запорожье, опасность, паук
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