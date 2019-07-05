Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Путин выступил с жестким требование по Донбассу

05.07.2019 12:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Путин выступил с жестким требование по Донбассу

Президент России требует от Киева полного восстановления экономических отношений с ОРДЛО.

Об этом он сообщил росСМИ, передает "Диалог.UA".

Ранее Путин заявил, что переговоры между Москвой и Киевом возможны после того, как лидер Украины Владимир Зеленский выполнит ряд условий. Так, Путин убежден, что правительство Украины должно начать выступать с инициативами по выполнению Минских соглашений. Он рассказал, что Киеву необходимо "отменить указ бывшего президента Порошенко, который организовал блокаду региона". Президент России уверяет, что Украина не должна требовать от Москвы выполнения "Минска", если все зависит от Киева. Лидер страны-агрессора подчеркнул, что после шагов по снятию экономблокады с Донбасса, нужно переходить к политической части договора.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, блокада, Порошенко, Минские соглашения, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх