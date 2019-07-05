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Украинские госчиновники поразили "знанием" географии
Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заметила ошибку пресс-службы президента Владимира Зеленского, которая назвала столицей Канады Торонто вместо Оттавы, и решила в ироничной форме провести ликбез для команды Зеленского, называя столицы других государств, но при этом и сама допустив ошибку, сообщает СТРАНА.ua.
Геращенко назвала столицей Нидерландов Гаагу вместе Амстердама. Позже вице-спикер еще восемь раз редактировала свой пост.
"На всякий случай, ликбез. Столица Турции - Анкара, а не Стамбул. Столица Нидерландов - Гаага, а не Амстердам. Столица США - Вашингтон, а не Нью-Йорк. А то мало куда следующий визит. А мы переживаем, чтобы все было хорошо", - написала она.
Пользователи в комментариях быстро заметили ошибку и вскоре Геращенко удалила слова о Нидерландах, отметив, что признает опечатку.
Теги: Украина, география, чиновники
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