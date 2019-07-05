Выборов в Раду не будет: в ЦИК огласили неутешительные прогнозы

05.07.2019 14:52

Центральная избирательная комиссия говорит, что новая жеребьевка партий для определения их номеров в бюллетене сделает невозможным своевременную печать и доставку бюллетеней.

Об этом говорится в заявление ЦИК, передает "Диалог.UA".

"ЦИК сообщает, что в случае необходимости проведения новой жеребьевки следствием будет невозможность своевременной печати необходимого количества бюллетеней Государственным предприятием "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" и обеспечение их доставки для проведения голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе", – отмечают в ведомстве. Центризбирком отмечает, что провел жеребьевку 26 июня, в последний день отведенного на это срока, с участием всех политических партий, которые в то время были зарегистрированы на выборы. С учетом жеребьевки ЦИК утвердила форму, цвет и текст избирательного бюллетеня для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе. "Указанное постановление в судебном порядке в установленный процессуальным законом срок не было обжаловано и действует", – отмечает Центризбирком. После этого, 30 июня, во исполнение судебного решения комиссия включила в бюллетень партию "Рух новых сил Михаила Саакашвили". ЦИК говорит, что это обеспечивает реализацию этой партией и ее кандидатами "прав и возможностей участия в избирательном процессе". Прав других полисил и кандидатов, по мнению Центризбиркома, это решение не нарушает. "Обеспечение прав одного субъекта избирательного процесса не может иметь следствием нарушения прав и законных интересов других субъектов избирательного процесса и законного хода избирательного процесса в целом как реализации права избирателей на свободное волеизъявление", – говорит ЦИК. ЦИК напомнила, что не согласна с решением суда, который обязал провести пережеребьевку.